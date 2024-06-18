Чемпион мира: если Усик спустится в весе, наш бой получится диким

Обладатель титула WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) британец Крис Биллам-Смит высказался о потенциальном поединке с абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Если он вернётся, это будет дико. Когда я впервые пришёл в зал к своему тренеру, то мы говорили об Усике, он особенный. Я сказал: «Ты будешь тренировать меня для победы над ним». Я сказал это в 2017 году. Кажется, тогда я только дебютировал.

Усик – особенный боец, и для меня было бы честью разделить с ним ринг, как и с Зурдо Рамиресом, Опетайей», — приводит слова Биллам-Смита Sky Sports.

Крису Биллам-Смиту 33 года. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в мае 2023-го совершил апсет в чемпионском бою с соотечественником Лоуренсом Околи, трижды отправив его в нокдаун и завоевав титул WBO.

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