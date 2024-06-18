Дана Уайт прокомментировал снятие с боя и госпитализацию Хамзата Чимаева

Президент UFC Дана Уайт не в курсе, что именно случилось с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Проблема в том, что мы действительно не в курсе того, что с ним. Я видел запись, где он находился в тяжёлом состоянии. В последнее время его было трудно вывести в октагон, а теперь он и вовсе госпитализирован.

Каждый раз, когда он приближается к бою, ему становится по-настоящему плохо. Я не знаю, как долго он будет в отключке, не знаю, что сказать. Его нет в США и наши врачи его не осматривали. Он оторван от мира, с ним трудно связаться и как-то помочь», — приводит слова Уайта портал MMA Fighting.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Хамзат был вынужден сняться с поединка с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Бойцы должны были сразиться 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вместо Чимаева с Уиттакером сразится россиянин Икрам Алискеров.