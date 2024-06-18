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Борщёв: Алискерову главное не перегореть от полученной возможности

Борщёв: Алискерову главное не перегореть от полученной возможности
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Российский боец UFC, выступающий в лёгкой весовой категории, Вячеслав Борщёв высказался о предстоящем поединке между Икрамом Алискеровым и Робертом Уиттакером. Этот поединок должен состояться 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Ну я, честно говоря, про Икрама особо ничего не могу сказать, к сожалению, не видел его боёв, но мой ММА-эксперт Сайфула мне многое рассказал про него. Будем болеть теперь вместе. Как я понял, шансы есть, за Уиттакера в основном опыт, а Икраму главное не перегореть от полученной возможности и спокойно подойти к бою», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На счету Уиттакера 25 побед при семи поражениях.

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