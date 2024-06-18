Вячеслав Борщёв оценил перспективы Шары Буллета в UFC

Российский боец UFC, выступающий в лёгкой весовой категории, Вячеслав Борщёв оценил перспективы бойца в среднем весе (до 84 кг) Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в промоушене UFC.

«Шара очень крутой, многим его стиль нравится. Главное, чтобы не было проблем с выездами в Америку. А в остальном, если будет дисциплинирован, то всё у него будет чётко, всё для этого есть», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Шарабутдин Магомедов проведёт 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии поединок с представителем Германии Жоилтоном Луттербахом.

Шара Буллет дебютировал в UFC поединком с представителем Бразилии Бруно Силвой. Противостояние проходило на турнире UFC 294 в октябре прошлого года. Магомедов победил единогласным решением судей. Бой с Луттербахом будет для него вторым в рамках промоушена Даны Уайта. Всего на счету Шарабутдина 13 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами.