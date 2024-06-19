Дана Уайт высказался о возможном завершении карьеры Макгрегора и Джонса

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о будущем ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора и американца Джона Джонса.

«В июле Конору исполнится 36 лет. У него много денег. Джон Джонс? Кто знает? Может быть, он ещё подерётся. Но также возможно, что нет. То же самое можно сказать и о Макгрегоре – возможно, он ещё будет драться, но, возможно, и нет. С некоторыми парнями никогда не знаешь наверняка. Никогда не знаешь, когда увидишь их снова. С возрастом травмируешься гораздо чаще. Кроме того, возрастные бойцы менее склонны к тому, чтобы участвовать в боях с каким-то повреждением», — сказал Уайт в эфире The Jim Rome Show.

Ранее UFC отменил бой Макгрегора с Майклом Чендлером, который должен был пройти в конце июня.

Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала: