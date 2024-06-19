Стал известен следующий соперник Анатолия Малыхина

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Тройной чемпион One Championship в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин проведёт следующий поединок против сенегальского бойца Умара Кейна. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

В данном поединке Анатолий будет защищать пояс в тяжёлом весе. Бой состоится на турнире ONE 169 8 ноября в Атланте, США.

В последнем поединке, который состоялся 1 марта, Анатолий победит техническим нокаутом нидерландского бойца Ренье де Риддера в третьем раунде. Таким образом, Анатолий завоевал пояс чемпиона One championship в среднем весе и стал тройным чемпионом лиги.

Умар Кейн имеет в своём рекорде шесть побед и одно поражение. В последнем поединке, который состоялся 4 августа 2023 года на турнире ONE on Prime Video 13, сенегальский боец победил единогласным решением судей Маркуса Алмейду.