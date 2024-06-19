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Алискеров рассказал о разговоре с Хабибом после того, как принял поединок с Уиттакером

Алискеров рассказал о разговоре с Хабибом после того, как принял поединок с Уиттакером
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Российский боец ММА Икрам Алискеров рассказал о разговоре с членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым после того, как дал согласие бой с бывшим чемпионом UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) австралийцем Робертом Уиттакером.

«После того, как я согласился на бой, то позвонил Хабибу. Он сказал мне: «Ты не должен упускать такую возможность. Тебе надо прилететь в Эр-Рияд и хорошо потренироваться 2-3 дня. Будь внимателен, поскольку он работает в атакующем стиле. Не теряй фокус и всё получится», — приводит слова Икрама портал Yardbarker.

Напомним, поединок между Робертом Уиттакером и Икрамом Алискеровым возглавит первый турнир UFC в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня в Эр-Рияде. Изначально соперником Роберта был Хамзат Чимаев, однако он был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем.

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