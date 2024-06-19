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Хейни заявил, что может приостановить карьеру на два года

Хейни заявил, что может приостановить карьеру на два года
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни (31-1, 15 KO) заявил, что может приостановить профессиональную карьеру.

«Я отдохну какое-то время, потрачу часть своих денег, попутешествую по миру и вернусь через два года после завершения отстранения Райана. Мы сможем подраться снова», — написал Хейни в социальной сети X (ранее Twitter).

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив австралийца Джорджа Камбососа. В декабре 2023-го американец завоевал титул WBC во втором дивизионе, отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.

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