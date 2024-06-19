«UFC не нужны два россиянина в топе». Тренер Гасаналиев высказался о бое Павлович — Волков

Старший тренер сборной России по ММА, а также тренер Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев высказался о предстоящем поединке между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Что касается боя Павловича и Волкова, тут нет ничего удивительного. Это нормальная практика. Думаю, что Умар Нурмагомедов будет с Петром Яном драться. Не нужны UFC два спортсмена из России в топе. Это нормально, нужно продавать билеты, делать звёзд. Думаю, им неинтересно, чтобы два бойца из одной страны были в топ-5. Неизбежно, что будут скрещивать бойцов из России. Это нормально, так должно быть. Двух бойцов из одной страны тяжело продвигать. Когда остаётся один, то из него можно делать суперзвезду», — сказал Гасаналиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.