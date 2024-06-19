Гасанали Гасаналиев: Если Алискеров победит Уиттакера, то он готов к титульным боям

Гасанали Гасаналиев, старший тренер сборной России по ММА, тренер Виктории Дудаковой, высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) UFC между россиянином Икрамом Алискеровым и австралийцем Робертом Уиттакером.

«Икрам это очень хорошая замена Хамзату Чимаеву. У него две победы нокаутом в первом раунде, он идёт очень хорошо и UFC это любит. В ростере среднего веса всего 40 бойцов и очень много россиян там. Это отличная замена.

У Икрама хороший контроль, хорошая кимура есть. В стойке он неплохо работает. Конечно, в вольной борьбе он Чимаеву уступает, но контроль у Алискерова, я думаю, лучше. Именно самбистский. База самбо даёт о себе знать. В принципе, Уиттакер очень сильный, опытный боец, бывший чемпион. И если Икрам его победит, то он готов к титульным боям, я считаю. Реванш с Хамзатом был бы одним из самых интересных поединков для России», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.