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WBC без боя определил нового чемпиона в полусреднем весе

Всемирный боксёрский совет (WBC) повысил временного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Марио Баррисоса (29-2, 18 KO) до статуса полноценного обладателя титула.

Напомним, предыдущий чемпион лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд был лишён пояса после решения перейти в следующий дивизион.

Марио Барриосу 29 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году и в сентябре 2019-го завоевал вакантный титул WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), одолев единогласным решением россиянина Батыра Ахмедова.

В сентябре 2023 года Барриос завоевал временный титул WBC в полусреднем весе, перебоксировав кубинского ветерана Йордениса Угаса.

Также действующими чемпионами в полусреднем дивизионе являются Теренс Кроуфорд (WBA Super/ WBO), Джарон Эннис (IBF) и Эймантас Станионис (WBA Regular).