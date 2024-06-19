Дана Уайт: Джон Джонс легко расправился бы с Фрэнсисом Нганну, уверен в этом на 100%

Президент UFC Дана Уайт уверен, что действующий чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс легко победил бы бывшего чемпиона UFC в категории до 120 кг камерунца Фрэнсиса Нганну в потенциальном поединке.

«Джон легко справился с Сирилем Ганом. Он бы сделал то же самое и с Фрэнсисом, я уверен в этом на 100%. Фрэнсис не хотел драться с Джоном. Джонс самый страшный и жёсткий боец в истории этого спорта. Да, у него были проблемы за пределами октагона. А теперь попытайтесь вспомнить тот образ жизни, который Джон вёл, и его выступления в поединках с лучшими бойцами своего времени. Джонс — один из тех парней, которых по-настоящему не оценят, пока он не завершит карьеру.

И если вы прямо сейчас спросите меня о самом крутом парне на планете, то я скажу Джонс. Если в комнате запрут двух парней, то из неё каждый чёртов раз всё время выходить будет именно Джонс», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.