ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа вышел на завершающую стадию переговоров о следующем бое

Энтони Джошуа вышел на завершающую стадию переговоров о следующем бое
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (28-3, 23 KO) сообщил, что завершает переговоры о следующем поединке, который, как ожидается, состоится в сентябре Великобритании.

«Почти завершил переговоры о своём следующем бое. Чувствую себя мотивированным», — написал Джошуа в социальных сетях.

Напомним, среди кандидатов на поединок с Джошуа упоминались британец Даниэль Дюбуа, китаец Чжан Чжилэй и новозеландец Джозеф Паркер.

Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в апреле 2016-го сразился за мировой титул, досрочно остановив американца Чарльза Мартина. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

Материалы по теме
Джеймс Тони сказал, кто должен стать следующим соперником Энтони Джошуа

Главные победы Энтони Джошуа

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android