Энтони Джошуа вышел на завершающую стадию переговоров о следующем бое

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (28-3, 23 KO) сообщил, что завершает переговоры о следующем поединке, который, как ожидается, состоится в сентябре Великобритании.

«Почти завершил переговоры о своём следующем бое. Чувствую себя мотивированным», — написал Джошуа в социальных сетях.

Напомним, среди кандидатов на поединок с Джошуа упоминались британец Даниэль Дюбуа, китаец Чжан Чжилэй и новозеландец Джозеф Паркер.

Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в апреле 2016-го сразился за мировой титул, досрочно остановив американца Чарльза Мартина. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

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