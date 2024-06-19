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Павлович и Алискеров пробили летящее колено. Фото с открытой тренировки бойцов UFC

Павлович и Алискеров пробили летящее колено. Фото с открытой тренировки бойцов UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе австралиец Роберт Уиттакер, российский боец Икрам Алискеров, экс-претендент на временный титул UFC в категории до 120 кг Сергей Павлович и топовый боец тяжёлого дивизиона Александр Волков провели открытую тренировку перед турниром UFC в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Напомним, изначально главным поединком турнира должен был стать бой между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым. Однако непобеждённый чеченский боец был вынужден сняться из-за неназванных проблем со здоровьем.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На счету Уиттакера 25 побед при семи поражениях.

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