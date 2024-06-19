Тедди Атлас назвал бойца, которого стоит избегать Бенавидесу

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал дебют двукратного чемпиона мира соотечественника Дэвида Бенавидеса в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

«Знаю, люди не хотят слышать об этом, боец должен быть готов драться со всеми, но менеджер — это человек, который вмешается. И если бы я был менеджером Бенавидеса, я бы не поместил его в один ринг с Дэвидом Морреллом. Это не имеет смысла. Слишком опасно. Я не сказал, что Бенавидес не победит, но это слишком большой риск без возможности вернуться», — сказал Атлас в интервью Pro Box TV.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложится в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).