Сергей Павлович: чувствую, что обо мне забыли

Экс-претендент на временный титул UFC в тяжёлом дивизионе россиянин Сергей Павлович считает, что о нём забыли после того, как он проиграл англичанину Тому Аспиналлу на турнире UFC 295, который состоялся в ноябре 2023 года в Нью-Йорке.

«Да, я чувствую, что обо мне забыли. В субботу у меня намечается бой. Посмотрим, как всё пройдёт. Клетка закроется. Я должен выиграть бой. Тогда посмотрим, что будет дальше. Можно строить планы, но, как мы знаем, они часто меняются. Мне просто нужно продолжать побеждать, и тогда мы увидим, что получится. Но результаты станут ясны позже», — приводит слова Павловича портал MMAJunkie.

Напомним, 22 июня Сергей Павлович проведёт поединок против соотечественника Александра Волкова на первом турнире UFC в Саудовской Аравии, который пройдёт в Эр-Рияде.