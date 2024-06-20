Малыхин прокомментировал анонс следующего боя в ONE FC

Чемпион ONE Championship в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал организацию поединка с сенегальцем Умаром Кейном.

«Шума, братва! Жертва есть», − написал Малыхин в социальных сетях.

В своём последнем поединке, который состоялся 1 марта, Малыхин победил техническим нокаутом нидерландского бойца Ренье де Риддера в третьем раунде. Таким образом, россиянин завоевал пояс чемпиона One Championship в среднем весе и стал тройным чемпионом лиги.

Напомним, поединок Малыхина и Кейна состоится 8 ноября на турнире ONE 169 в Атланте (США). Россиянин проведёт защиту титула в полутяжёлом весе.

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