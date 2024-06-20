ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Малыхин прокомментировал анонс следующего боя в ONE FC

Малыхин прокомментировал анонс следующего боя в ONE FC
Комментарии

Чемпион ONE Championship в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал организацию поединка с сенегальцем Умаром Кейном.

«Шума, братва! Жертва есть», − написал Малыхин в социальных сетях.

В своём последнем поединке, который состоялся 1 марта, Малыхин победил техническим нокаутом нидерландского бойца Ренье де Риддера в третьем раунде. Таким образом, россиянин завоевал пояс чемпиона One Championship в среднем весе и стал тройным чемпионом лиги.

Напомним, поединок Малыхина и Кейна состоится 8 ноября на турнире ONE 169 в Атланте (США). Россиянин проведёт защиту титула в полутяжёлом весе.

Материалы по теме
Стал известен следующий соперник Анатолия Малыхина

Малыхин – уникальный боец. Он готов переписать историю

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android