«7 сентября я выйду и заберу этот пояс». Шаблий — о поединке с Усманом Нурмагомедовым

Российский боец, выступающий в лёгком весе Bellator, Александр Шаблий прокомментировал анонс поединка с чемпионом лиги в категории до 70 кг соотечественником Усманом Нурмагомедовым.

«В 10 секундах полгода работы, море пота, крови, и всё для одного – 7 сентября я выйду и заберу этот пояс!» — написал в своих социальных сетях Шаблий.

Напомним, поединок между Усманом и Александром состоится на турнире Bellator 7 сентября в Сан-Диего (США). Изначально Александр Шаблий и Усман Нурмагомедов должны были подраться 17 мая в Париже (Франция), но бой был перенесён, потому что Нурмагомедов получил травму.

Усман Нурмагомедов в последнем поединке на турнире Bellator 300 победил американца Брента Примуса, однако бой не был признан состоявшимся из-за положительной допинг-пробы россиянина. Шаблий в последнем бою на турнире Bellator 301 единогласным решением судей победил Патрики Фрейре и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс.