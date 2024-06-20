Экс-боец UFC: Макгрегор уже не вернётся

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Майк Браун прокомментировал отказ экс-чемпиона организации ирландца Конора Макгрегора от выступления на турнире UFC 303.

Напомним, Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером, но вынужден был сняться из-за травмы.

«Я никогда не имел уверенности в том, что он вернётся. И я не был шокирован, когда узнал, что он снялся с этого боя. Нет, я остаюсь того же мнения: он уже не вернётся.

Я уже говорил это: надеюсь, он докажет, что я не прав. Я бы хотел увидеть, как Конор сражается. Я хотел бы увидеть, как он проводит настоящий тренировочный лагерь с реальными спарринг-партнёрами, отдаёт все силы и становится тем великим Конором, которым он был. Я бы хотел этого. Да и многие хотели бы. Но этого не произойдёт», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

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