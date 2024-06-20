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Российскому бойцу Шаре Буллету заменили второго соперника на турнире UFC

Российскому бойцу Шаре Буллету заменили второго соперника на турнире UFC
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Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет получил нового соперника на турнире UFC, который пройдёт 22 июня.

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что в бой с Буллетом представителя Германии Жоилтона Луттербаха заменит Антонио Троколи.

Отметим, изначально Шарабутдин Магомедов должен был провести бой с украинцем Игорем Потерей, однако его отстранили от боёв на три месяца из-за запрещённого удара.

Шара Буллет дебютировал в UFC поединком с представителем Бразилии Бруно Силвой. Противостояние проходило на турнире UFC 294 в октябре прошлого года. Магомедов победил единогласным решением судей. На счету Шарабутдина 13 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами.

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