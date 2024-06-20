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Исраэль Адесанья: прямо сейчас Чендлеру нужно подраться с любым бойцом

Исраэль Адесанья: прямо сейчас Чендлеру нужно подраться с любым бойцом
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Бывший обладатель титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья считает, что известному американскому бойцу ММА Майклу Чендлеру надо провести поединок, пока популярный ирландец Конор Макгрегор отсутствует.

«Мне кажется, что поединок между Макгрегором и Чендлером состоится в любом случае. Но сейчас, прямо сейчас, Майклу нужно подраться с любым бойцом, и даже если он проиграет, то всё равно получит этот шанс. Принимай бои, несмотря ни на что. Бой с Конором рано или поздно состоится, поскольку их противостояние началось ещё на TUF (имеется в виду шоу лиги The Ultimate Fighter. — Прим. «Чемпионата»). Но сейчас он должен провести какой-то бой», — приводит слова Исраэля Адесаньи портал BJ Penn.

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