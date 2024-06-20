«Большим заблуждением является мнение, что мы друзья». Павлович — об отношениях с Волковым

Топовый российский тяжеловес Сергей Павлович рассказал, какие на самом деле у него отношения с соотечественником Александром Волковым.

«Я не придаю особого значения тому, что мы знакомы. Не слишком много об этом думаю, потому что всё это часть нашей работы. Хотел бы сказать, что большим заблуждением является то, что мы друзья. Мы знакомы, в лучшем случае является приятелями, но с Сашей у нас не было каких-то крепких дружеских отношений.

Раньше я приходил к нему в спортзал, мы помогали друг другу тренироваться, а потом, после рабочего процесса, говорили: «Эй! Как ты? Как дела?» Не то чтобы у нас была какая-то дружба, и теперь всё это для нас суперстранно. Нет, нисколько. Здесь, в Эр-Рияде, мы встретились, пожали друг другу руки, спросили: «Как дела? Как семья?» После чего сделали фото и всё», — приводит слова Павловича портал UFC.