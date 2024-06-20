«Он потерял часть своей ауры». Даниэль Кормье — о Хамзате Чимаеве

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказался в адрес непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева.

«Не слишком ли близко Хамзат подлетел к солнцу? Когда он только попал в лигу, то дрался дважды за неделю, отправил в жёсткий нокаут Джеральда Миршерта и выглядел потрясно. Хамзат был настолько впечатляющим, что все думали только об одном — этот парень станет величайшим бойцом в истории.

Но в последнем поединке мы видели его с Камару Усманом. И эта победа стала для Чимаева значительным достижением на данном этапе карьеры, несмотря на то что Камару вышел на коротком уведомлении. Однако Хамзат потерял часть своей ауры, которую создал, когда в максимально доминирующем стиле победил Джинлианга, а попутно говорил с Уайтом.

Всё это наводит меня на мысль, что он обжёгся, подлетев к солнцу очень близко. Ему будет очень, очень трудно достичь того уровня славы, который мы все ожидали увидеть», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.