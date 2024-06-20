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Сергей Павлович — Александр Волков: когда бой, где смотреть

Сергей Павлович — Александр Волков: когда бой, где смотреть
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Вечером 22 июня по московскому времени в Эр-Рияде (Саудовской Аравии) впервые пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 6, в соглавном поединке которого сразятся представители России Сергей Павлович и Александр Волков.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров
23 июня 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Икрам Алискеров

Противостояние можно будет увидеть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, освещать ход турнира будет «Чемпионат» в текстовой онлайн-трансляции.

В последнем поединке, который состоялся 12 ноября 2023 года в Нью-Йорке на турнире UFC 295, Сергей Павлович разделил октагон с представителем Англии Томом Аспиналлом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде.

Александр Волков, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся в сентябре 2023 года в Сиднее на турнире UFC 293, победил Тая Туивасу удушающим приёмом во втором раунде.

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