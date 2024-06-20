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Икрам Алискеров: думаю не так много о поединке, сколько о том, чтобы нормально покушать

Икрам Алискеров: думаю не так много о поединке, сколько о том, чтобы нормально покушать
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Российский боец Икрам Алискеров высказался о проблемах, которые у него возникли в связи с организацией поединка против Роберта Уиттакера.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров
23 июня 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Икрам Алискеров

«К моменту, когда стало известно о снятии Чимаева, я перестал сбрасывать вес и пить воду. Мне оставалось согнать ещё порядка пяти килограммов. Но потом мне сказали: «Ты, скорее всего, будешь драться с Робом». Так что мне пришлось удерживать вес в течение последующих дней, пока летел в Эр-Рияд. Теперь я должен снова начать пить воду, а потом избавляться от неё. Это очень долго. Сейчас я думаю не так много о поединке, сколько о том, чтобы нормально покушать.

Но таков наш удел. Мы бойцы, и это наша жизнь. Я даже написал в своих социальных сетях: «Кто угодно, где угодно и в любое время». Это тот девиз, которым я живу. Если твоя цель драться с лучшими, то ты должен следовать ей. Я был готов к этому», — приводит слова Икрама портал MMAJunkie.

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