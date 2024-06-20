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Икрам Алискеров: считаю, что по навыкам я вхожу в топ-10

Икрам Алискеров: считаю, что по навыкам я вхожу в топ-10
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Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Икрам Алискеров считает, что по навыкам он входит в топ-10 рейтинга лучших средневесов UFC.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров
23 июня 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Икрам Алискеров

«Я считаю себя более жёстким соперником и по навыкам вхожу в топ-10 рейтинга. Мой менеджер Али и UFC тоже так думают, если организовали мне поединок с Робертом. Они надеются, что с моей стороны работа будет выполнена, и считают, что я готов к этому. Это правильно, что во мне видят сильного бойца», — приводит слова Алискерова портал MMAJunkie.

Напомним, изначально главным поединком турнира должен был стать бой между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым. Однако непобеждённый чеченский боец был вынужден сняться из-за неназванных проблем со здоровьем.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На счету Уиттакера 25 побед при семи поражениях.

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