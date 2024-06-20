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Исраэль Адесанья дал однозначный прогноз на поединок Волков — Павлович

Исраэль Адесанья дал однозначный прогноз на поединок Волков — Павлович
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Известный нигерийский боец ММА Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке между представителями России Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Александр Волков
22 июня 2024, суббота. 23:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Александр Волков

«Волков очень с опасен, учитывая его рост. Если он будет использовать свой размах рук в боях грамотно, то это будет отвал башки. Но этот чёртов Павлович… вам не следует попадать под его руку. Не помню, как он борется, но сдаётся мне, что Сергей может это делать. У него есть понимание того, как правильно использовать свой вес. Павлович здоровенный, а его удары — это настоящие молотки. Сергей реальный зверь.

У Волкова, в свою очередь, есть понимание, как работать на дистанции, в самом начале поединка. Но вот когда он устаёт… Короче, если бы мне пришлось ставить деньги, то мой выбор бы пал на Волкова. Да, я выбираю Волкова решением судей», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.

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