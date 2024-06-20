UFC вложил более $ 16 млн в организацию турнира UFC 306 в «Сфере»

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что уже вложил более $ 16 млн в организацию турнира UFC 306 на стадионе «Сфера» в Лас-Вегасе.

«В организацию UFC 306 мы уже вложили $ 16 млн. Такого больше, вероятно, не произойдёт никогда. Каждый боец должен стремиться попасть в кард этого турнира. Мы пока ещё работаем над списком бойцов, которые будет выступать, а также совершенствуем его каждый день. Все были в восторге от UFC 300. И этот ивент будет похож на него, он будет чем-то очень особенным», — сказал Дана Уайт на подкасте Club Shay Shay.

Напомним, турнир UFC 306 планируется провести 14 сентября. Желание выступить на данном турнире в разное время проявляли Илия Топурия, Шон О'Мэлли, Валентина Шевченко, Алекса Грассо, Макс Холлоуэй и другие.