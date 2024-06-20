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Сергей Павлович показал актуальную физическую форму перед боем с Александром Волковым

Сергей Павлович показал актуальную физическую форму перед боем с Александром Волковым
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Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович показал актуальную физическую форму в преддверии боя с соотечественником Александром Волковым на турнире UFC on ABC 6, который состоится в Эр-Рияде (Саудовской Аравии) 22 июня.

Фото: Телеграм-канал Сергея Павловича

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Александр Волков
22 июня 2024, суббота. 23:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Александр Волков

В последнем поединке, который состоялся 12 ноября 2023 года в Нью-Йорке на турнире UFC 295, Сергей Павлович разделил октагон с представителем Англии Томом Аспиналлом. Противостояние завершилось победой Тома нокаутом в первом раунде.

Александр Волков, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся в сентябре 2023 года в Сиднее на турнире UFC 293, встретится с Таем Туивасой. Александр одержал победу удушающим приёмом во втором раунде.

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