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Шара Буллет назвал 5 бойцов, с которыми он хочет подраться после боя с Антонио Троколи

Шара Буллет назвал 5 бойцов, с которыми он хочет подраться после боя с Антонио Троколи
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Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, назвал пятерых бойцов, с которыми он хочет подраться после боя с Антонио Троколи на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи
22 июня 2024, суббота. 21:05 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Антонио Троколи

«Мишель Перейра, Кевин Холланд, Ник Диаз, Игорь Потеря и Седрик Дюма, который только что снялся с боя против Дениса Тюлюлина. Это те парни, которых я помню», — приводит слова Шарабутдина портал Bloody Elbow.

Шара Буллет дебютировал в UFC поединком с представителем Бразилии Бруно Силвой. Противостояние проходило на турнире UFC 294 в октябре прошлого года. Магомедов победил единогласным решением судей. На счету Шарабутдина 13 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами.

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