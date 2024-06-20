Шара Буллет назвал 5 бойцов, с которыми он хочет подраться после боя с Антонио Троколи

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, назвал пятерых бойцов, с которыми он хочет подраться после боя с Антонио Троколи на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде.

«Мишель Перейра, Кевин Холланд, Ник Диаз, Игорь Потеря и Седрик Дюма, который только что снялся с боя против Дениса Тюлюлина. Это те парни, которых я помню», — приводит слова Шарабутдина портал Bloody Elbow.

Шара Буллет дебютировал в UFC поединком с представителем Бразилии Бруно Силвой. Противостояние проходило на турнире UFC 294 в октябре прошлого года. Магомедов победил единогласным решением судей. На счету Шарабутдина 13 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами.