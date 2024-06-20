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Ковингтон ответил Кормье, обвинившему его в нежелании драться с Гарри

Ковингтон ответил Кормье, обвинившему его в нежелании драться с Гарри
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон прокомментировал обвинения со стороны члена Зала славы UFC Даниэля Кормье в нежелании выйти в октагон против ирландца Иана Гарри.

«Все знают, что Кормье – важная птица среди СМИ. Он готов на всё ради кликбейта. Даниэль не понимает, о чём говорит. Он никогда не был тем, кто что-то решает. Он понятия не имеет, что значит принимать решение и ждать подходящих возможностей.

Мне нужно выздороветь – это самое главное. Я уже суперзвезда и заработал столько денег, что могу позволить себе больше никогда не драться. Мне нужны большие бои. Иан Гарри – никто», — сказал Ковингтон на YouTube-канале SOSCAST w/ Adam Sosnick.

В своём последнем бою на турнире UFC 296 в декабре Ковингтон уступил единогласным решением действующему чемпиону в полусреднем весе (до 77 кг) британцу Леону Эдвардсу.

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