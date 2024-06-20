Хамзат Чимаев показал фото с тремя сыновьями Рамзана Кадырова

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории UFC, показал фото с сыновьями главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова: Эли, Адамом и Ахматом, поблагодарив их за поддержку. Соответствующий пост боец разместил на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, из-за проблем со здоровьем Чимаев был вынужден сняться с поединка с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Их противостояние планировалось провести 22 июня. Спортсмены должны были сразиться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вместо Чимаева с австралийцем встретится россиянин Икрам Алискеров.

Всего в активе Хамзата 13 боёв в ММА, в каждом из которых он добывал победы.

Чимаев провёл спарринги с сыновьями Кадырова: