ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эррол Спенс дал категоричный прогноз на возможный бой Ломаченко и Дэвиса

Эррол Спенс дал категоричный прогноз на возможный бой Ломаченко и Дэвиса
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира американец Эррол Спенс-младший поделился мнением о потенциальном поединке между соотечественником Джервонтой Дэвисом и представителем Украины Василием Ломаченко. Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум говорил, что противостояние может состояться приблизительно в ноябре.

«Мне кажется, Дэвис одержит победу. Полагаю, Лома стал заметно медленнее. Джервонта, вероятно, поймает Василия мощным ударом. Так я это вижу», — сказал Спенс на канале Fight Hub TV в YouTube.

В общей сложности в активе Ломаченко 21 бой в профессионалах, в которых он одержал 18 побед и потерпел три поражения. На счету Дэвиса 30 побед в 30 поединках.

Материалы по теме
Майки Гарсия дал точный прогноз на бой Ломаченко и Дэвиса

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android