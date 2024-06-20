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59-летний член Зала славы UFC показал актуальную физическую форму

59-летний член Зала славы UFC показал актуальную физическую форму
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Легендарный американский боец ММА, член Зала славы UFC и первый чемпион UFC в тяжёлом весе Марк Коулман разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Прославленный боец показал актуальную физическую форму. В настоящий момент Коулману 59 лет.

«Люблю заканчивать вечер в сауне, занимаясь йогой. Это намного сложнее, чем кажется. Рекомендую всем посещать сауну, она изменила мою жизнь. Никогда не поздно начать совершенствоваться. Просто становитесь на 1% лучше каждый день. Скажите «заткнись» голосу в голове, который говорит «нет», — написал Коулман.

Фото: Из личного архива Марка Коулмана

Фото: Из личного архива Марка Коулмана

Фото: Из личного архива Марка Коулмана

Несколько лет назад экс-боец пережил сердечный приступ, после чего прошёл реабилитацию от алкоголизма. С тех пор американец выступает за здоровый образ жизни.

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