59-летний член Зала славы UFC показал актуальную физическую форму

Легендарный американский боец ММА, член Зала славы UFC и первый чемпион UFC в тяжёлом весе Марк Коулман разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Прославленный боец показал актуальную физическую форму. В настоящий момент Коулману 59 лет.

«Люблю заканчивать вечер в сауне, занимаясь йогой. Это намного сложнее, чем кажется. Рекомендую всем посещать сауну, она изменила мою жизнь. Никогда не поздно начать совершенствоваться. Просто становитесь на 1% лучше каждый день. Скажите «заткнись» голосу в голове, который говорит «нет», — написал Коулман.

Фото: Из личного архива Марка Коулмана

Фото: Из личного архива Марка Коулмана

Фото: Из личного архива Марка Коулмана

Несколько лет назад экс-боец пережил сердечный приступ, после чего прошёл реабилитацию от алкоголизма. С тех пор американец выступает за здоровый образ жизни.