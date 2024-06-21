«Оба бойца хотят боя». Арум — о возможном поединке Ломаченко с Дэвисом

Боб Арум, промоутер чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 KO), высоко оценил вероятность боя между его подопечным и американцем Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO).

«Мы знаем, что оба бойца хотят боя. Поэтому, когда это произойдёт, оба лагеря сядут и попытаются выработать экономические условия и соединить их воедино, и я оптимистичен, что они это сделают и что бой состоится. Но пока ничего не согласовано, говорить не о чем», — приводит слова Арума Bad Left Hook.

Напомним, 16 июня на MGM Grand Arena в американском Лас-Вегасе Джервонта Дэвис победил Фрэнка Мартина, нокаутировав соперника в восьмом раунде. Американский боксёр сохранил свой титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA.

Ломаченко 12 мая одержал победу нокаутом в 11-м раунде над бывшим чемпионом Джорджем Камбососом и вернул себе титул чемпиона IBF в лёгком весе.

Главные победы Джервонты Дэвиса: