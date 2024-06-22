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Bellator Champions Series 3. Прямая трансляция
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Магомед Гаджиясулов — Брендсон Рибейро: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 19:25 мск

Магомед Гаджиясулов — Брендсон Рибейро: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 19:25 мск
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22 июня состоится первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. Участие в спортивном мероприятии примет российский боец смешанных единоборств Магомед Гаджиясулов, для которого это будет дебют в промоушене Даны Уайта. Соперником россиянина стал представитель Бразилии Брендсон Рибейро.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Магомед Гаджиясулов — Брендсон Рибейро
22 июня 2024, суббота. 19:25 МСК
Магомед Гаджиясулов
Не началось
Брендсон Рибейро

Спортсмены выйдут в октагон ориентировочно в 19:25 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, в которой будет освещать все самые интересные события.

В общей сложности на счету Гаджиясулова восемь поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу. На счету Рибейро в смешанных единоборствах 15 побед при шести поражениях. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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