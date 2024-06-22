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Ринат Фахретдинов — Николас Далби: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 20:15 мск

Ринат Фахретдинов — Николас Далби: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 20:15 мск
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22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии, участие в котором примет российский боец Ринат Фахретдинов. Противостоять ему будет представитель Дании Николас Далби. Спортсмены сразятся в рамках предварительного карда спортивного мероприятия.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Ринат Фахретдинов — Николас Далби
22 июня 2024, суббота. 20:15 МСК
Ринат Фахретдинов
Не началось
Николас Далби

Бой между Фахретдиновым и Далби начнётся приблизительно в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой будет освещать все его самые интересные события.

Фахретдинов в общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 23 поединках, в которых одержал 21 победу, потерпел одно поражения и ещё один бой свёл вничью. На счету Далби в смешанных единоборствах 23 победы, четыре поражения и одна ничья. Ещё два поединка с участием датчанина были признаны несостоявшимися.

Рината Фахретдинова задушил тренер Волкановски:

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