Ринат Фахретдинов — Николас Далби: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 20:15 мск

22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии, участие в котором примет российский боец Ринат Фахретдинов. Противостоять ему будет представитель Дании Николас Далби. Спортсмены сразятся в рамках предварительного карда спортивного мероприятия.

Бой между Фахретдиновым и Далби начнётся приблизительно в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой будет освещать все его самые интересные события.

Фахретдинов в общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 23 поединках, в которых одержал 21 победу, потерпел одно поражения и ещё один бой свёл вничью. На счету Далби в смешанных единоборствах 23 победы, четыре поражения и одна ничья. Ещё два поединка с участием датчанина были признаны несостоявшимися.

Рината Фахретдинова задушил тренер Волкановски: