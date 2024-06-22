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Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 21:25 мск

Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 21:25 мск
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22 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии, в главном карде которого выступит россиянин Шарабутдин Магомедов, соперником которого будет спортсмен из Бразилии Антонио Троколи. Бой между ними начнётся примерно в 21:25 по московскому времени.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи
22 июня 2024, суббота. 21:05 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Антонио Троколи

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой будет освещать все его самые интересные события.

Напомним, изначально Магомедов должен был провести поединок с представителем Украины Игорем Потерей, однако того отстранили от боёв на три месяца из-за запрещённого удара. На счету россиянина 12 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами. На счету Троколи 12 побед при трёх поражениях. Предстоящий поединок станет для него дебютом в лиге Даны Уайта.

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