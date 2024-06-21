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Василевский — о бое Павлович — Волков: этому придаётся чересчур сильное значение

Василевский — о бое Павлович — Волков: этому придаётся чересчур сильное значение
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Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский поделился мнением о предстоящем поединке между двумя соотечественниками Сергеем Павловичем и Александром Волковым. Они сразятся завтра, 22 июня, на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Вообще, бой Павловича и Волкова интересен для постсоветского пространства. Наверное, не очень, что дерутся соотечественники в бою в UFC, но в целом… В России же дерутся ребята постоянно друг с другом и ничего такого в этом нет. Этому придаётся какое-то чересчур сильное значение. Ну а как на чемпионатах России дерутся? Люди тренируются вместе на сборах, вместе едят, ходят на зарядку, в баню, а потом дерутся. Ну и ничего, так что и я к этому нормально отношусь», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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