Василевский — о бое Павлович — Волков: этому придаётся чересчур сильное значение

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский поделился мнением о предстоящем поединке между двумя соотечественниками Сергеем Павловичем и Александром Волковым. Они сразятся завтра, 22 июня, на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Вообще, бой Павловича и Волкова интересен для постсоветского пространства. Наверное, не очень, что дерутся соотечественники в бою в UFC, но в целом… В России же дерутся ребята постоянно друг с другом и ничего такого в этом нет. Этому придаётся какое-то чересчур сильное значение. Ну а как на чемпионатах России дерутся? Люди тренируются вместе на сборах, вместе едят, ходят на зарядку, в баню, а потом дерутся. Ну и ничего, так что и я к этому нормально отношусь», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.