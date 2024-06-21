Том Аспиналл: мне не нужен Джон Джонс, чтобы стать великим

Известный британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с американцем Джоном Джонсом – чемпионом UFC в тяжёлом весе.

«Конечно, мне бы хотелось провести бой с Джонсом. Я уже давно выступаю за это. Однако не знаю, встретимся ли мы когда-нибудь в октагоне. Но меня это не особо беспокоит. Я здесь, чтобы создать своё собственное наследие. Я стремлюсь к тому, чтобы стать великим. И мне не нужен Джон Джонс, чтобы добиться этого. Если провести бой у нас всё-таки получится, будет здорово. Я действительно считаю, что смогу победить его. Но сейчас, если честно, я не зациклен на этом. Я просто думаю о Кёртисе Блэйдсе», — сказал Аспиналл на канале MMA Junkie в YouTube.

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Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую: