Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 00:00 мск

Сегодня, в ночь с 22 на 23 июня, в Саудовской Аравии состоится турнир, в главном поединке которого встретятся российский боец Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер. Спортсмены выйдут в октагон ориентировочно в 00:00 по московскому времени.

«Чемпионат» будет освещать ход турнира в текстовой онлайн-трансляции.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На бой с Уиттакером он вышел вместо Хамзата Чимаева.

Уиттакер провёл в смешанных единоборствах 32 боя, в которых добыл 25 побед и потерпел семь поражений.

Изначально главным поединком турнира должен был стать бой между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым. Однако непобеждённый чеченский боец был вынужден сняться из-за неназванных проблем со здоровьем.