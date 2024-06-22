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Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров: ориентировочное время начала боя — 00:00 мск

Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров: ориентировочное время начала боя — 00:00 мск
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Сегодня, в ночь с 22 на 23 июня, в Саудовской Аравии состоится турнир, в главном поединке которого встретятся российский боец Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер. Спортсмены выйдут в октагон ориентировочно в 00:00 по московскому времени.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров
23 июня 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Икрам Алискеров

«Чемпионат» будет освещать ход турнира в текстовой онлайн-трансляции.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На бой с Уиттакером он вышел вместо Хамзата Чимаева.

Уиттакер провёл в смешанных единоборствах 32 боя, в которых добыл 25 побед и потерпел семь поражений.

Изначально главным поединком турнира должен был стать бой между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым. Однако непобеждённый чеченский боец был вынужден сняться из-за неназванных проблем со здоровьем.

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