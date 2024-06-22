Сергей Павлович — Александр Волков: ориентировочное время начала боя — 23:30 мск

Сегодня, 22 июня, в Саудовской Аравии состоится турнир, в соглавном поединке которого встретятся два бойца, представляющих Российскую Федерацию: Сергей Павлович и Александр Волков. Спортсмены выйдут в октагон ориентировочно в 23:30 по московскому времени.

«Чемпионат» будет освещать ход турнира в текстовой онлайн-трансляции.

Напомним, в последнем бою, который проходил в ноябре прошлого года на турнире UFC 295, Павлович встречался с представителем Великобритании Томом Аспиналлом. Бой завершился победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

Волков, в свою очередь, в последнем бою, состоявшемся в сентябре 2023 года на турнире UFC 293, встречался с бойцом из Австралии Таем Туивасой и одолел его за счёт удушающего приёма во втором раунде.

Во время взвешивания перед боем Сергей Павлович показал вес 117,93 кг, а Александр Волков — 117,02 кг.