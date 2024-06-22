ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 3. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович — Александр Волков: ориентировочное время начала боя — 23:30 мск

Сергей Павлович — Александр Волков: ориентировочное время начала боя — 23:30 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 июня, в Саудовской Аравии состоится турнир, в соглавном поединке которого встретятся два бойца, представляющих Российскую Федерацию: Сергей Павлович и Александр Волков. Спортсмены выйдут в октагон ориентировочно в 23:30 по московскому времени.

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Александр Волков
22 июня 2024, суббота. 23:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Александр Волков

«Чемпионат» будет освещать ход турнира в текстовой онлайн-трансляции.

Напомним, в последнем бою, который проходил в ноябре прошлого года на турнире UFC 295, Павлович встречался с представителем Великобритании Томом Аспиналлом. Бой завершился победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

Волков, в свою очередь, в последнем бою, состоявшемся в сентябре 2023 года на турнире UFC 293, встречался с бойцом из Австралии Таем Туивасой и одолел его за счёт удушающего приёма во втором раунде.

Во время взвешивания перед боем Сергей Павлович показал вес 117,93 кг, а Александр Волков — 117,02 кг.

Материалы по теме
UFC Fight Night: шанс жизни для Алискерова, битва российских тяжеловесов. LIVE
Live
UFC Fight Night: шанс жизни для Алискерова, битва российских тяжеловесов. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android