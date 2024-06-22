Фахретдинов высказался о предстоящем поединке с Далби в UFC

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке с Николасом Далби.

«Подготовка прошла прекрасно. Сборы и весь тренировочный процесс мы проходили в нашем зале в Москве. Здесь одни из лучших условий, свои спарринг-партнёры, тренерский состав. Питание, восстановление – всё на высшем уровне. За две недели до боя вылетели в Дубай, прошли акклиматизацию. А в саму неделю боёв уже прилетели в Саудовскую Аравию. Соперника всегда оцениваю достойно. Это UFC. Николас идёт на четырёх победах подряд. Несмотря на его возраст, он очень хорошо дышит. У него кличка Локомотив. Но мы бронебойный поезд, поэтому Локомотив об него ударится и сломается», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

22 июня в Саудовской Аравии состоится первый в истории этой страны турнир UFC. Ринат Фахретдинов сразится в прелимном бою с датским бойцом Николасом Далби.