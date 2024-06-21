Макгрегор выдал нецензурную брань в адрес Соннена и привёл доказательства своей травмы

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал фотографии травмированного пальца левой ноги бывшему бойцу UFC Чейлу Соннену, ранее усомнившемуся в его травме.

«Чел, заткин свой поганый рот, шлюха», — написал ирландец.

Фото: Соцсети Конора Макгрегора

Фото: Соцсети Конора Макгрегора

Фото: Соцсети Конора Макгрегора

Напомним, ранее Макгрегор снялся с поединка против американца Майкла Чендлера. Их бой должен был стать главным боем на турнире UFC 303, который запланирован на конец июня в Лас-Вегасе. Соннен не поверил, что причиной такого решения ирландца стала травма. А другой бывший боец UFC Майк Браун уверен, что Макгрегор и вовсе больше не вернётся, несмотря на многочисленные заявления ирландского бойца.

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