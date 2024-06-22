«Ребята пришли заработать денег». Фахретдинов — о бое Павловича и Волкова

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался о бое Сергея Павловича и Александра Волкова на турнире UFC Fight Night, который состоится в ночь с 22 на 23 июня.

«Сложно ли драться в полную силу со своими? Этот вопрос нужно им задать. Это тяжело. Но ребята пришли заработать денег. Если ребята ничего не могут с этим сделать, нужно драться», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

22 июня в Саудовской Аравии состоится первый в истории этой страны турнир UFC. Ринат Фахретдинов сразится в прелимном бою с датским бойцом Николасом Далби.

Ринат Фахретдинов имеет в своём рекорде 21 победу, 17 из которых были одержаны досрочно, одно поражение и одну ничью. В UFC он выступает с 2022 года и проводит бои в полусредней весовой категории (до 77 кг).