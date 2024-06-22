«В этой игре он — король». Фахретдинов отреагировал на снятие Конора с боя с Чендлером

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов отреагировал на снятие Конора Макгрегора с боя с Майклом Чендлером.

«То, что Конор снялся с боя, это не было удивительно. В этой игре он – король. Он может выбирать, когда ему драться, а когда сняться. И ему за это ничего не будет, никаких финансовых потерь. Он делает то, что хочет», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее UFC отменил бой Макгрегора с Майклом Чендлером, который должен был пройти в конце июня.

22 июня в Саудовской Аравии состоится первый в истории этой страны турнир UFC. Ринат Фахретдинов сразится в прелимном бою с датским бойцом Николасом Далби.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 231 Фахретдинов не сумел одолеть бразильца Элизеу Залески дос Сантоса, противостояние завершилось вничью.