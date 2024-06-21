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«Трус». Махачева не убедили представленные Макгрегором доказательства его травмы

«Трус». Махачева не убедили представленные Макгрегором доказательства его травмы
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев обвинил бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора в трусости после того, как ирландец опубликовал фотографии травмированного мизинца, из-за чего ему пришлось сняться с боя против американца Майкла Чендлера, который должен был пройти на турнире UFC 303 в конце июня в Лас-Вегасе.

«В боях мизинец не нужен, лол. Трус. Выражаю соболезнования Майклу «Хатико» Чендлеру», — написал Махачев в социальных сетях.

Напомним, ранее бывший боец UFC Чейл Соннен усомнился в травме Макгрегора, после чего последний и принял решение опубликовать фотографии. А другой бывший боец Майк Браун уверен, что Макгрегор и вовсе больше не вернётся, несмотря на многочисленные заявления ирландского бойца.

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