В WBC ответили на вопрос, собираются ли наказывать дисквалифицированного за допинг Гарсию

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что у его организации даже в мыслях не возникает применить какие-либо меры наказания для звёздного американского боксёра мексиканского происхождения Райана Гарсии за проваленный допинг-тест после победы над соотечественником Девином Хейни 21 апреля.

«Мы совершенно не собираемся его наказывать. Мы хотим помочь Райану, он человек, он страдает, проходит через трудности. Это не вопрос бокса, Райану нужны немедленная поддержка и внимание прямо сейчас. Чемпион, мы здесь, с тобой», — написал Сулейман в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что Гарсия будет дисквалифицирован минимум на год. При этом Хейни имеет право на определённый процент от гонорара Райана, который отойдёт Golden Boy.

В начале мая допинг-тест Гарсии показал положительный результат на остарин и, возможно, на метаболит нандролона. Сам Райан отрицает факт мошенничества. Позже вторая допинг-проба, взятая у боксёра, также показала положительный результат на остарин.

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