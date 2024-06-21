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Эдди Хирн не считает, что Фьюри может победить Усика только нокаутом

Эдди Хирн не считает, что Фьюри может победить Усика только нокаутом
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Промоутер Эдди Хирн не согласен с заявлением Тайсона Фьюри, что он может одержать победу в реванше с Александром Усиком только нокаутом, так как в противном случае судьи отдадут победу украинцу.

«Я, естественно, не считаю, что Тайсона Фьюри «ограбили» или ему не повезло в первом бою. Думаю, большинство людей считают, что Усик выиграл бой.

И я совершенно не согласен с ним в том, что для победы ему нужно нокаутировать Усика. Думаю, если он будет лучше соперника, то выиграет бой по очкам, получит победу решением судей. Но мне нравится его настрой.

Думаю, в следующем бою ему нужно действовать очень агрессивно, и тогда он сможет победить», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Напомним, реванш Усика с Фьюри предварительно должен пройти в декабре в Саудовской Аравии.

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